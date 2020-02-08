NBA All-Star’da kadrolar belirlendi

NBA’de All-Star maçı için en çok oy alan Los Angeles Lakers’tan LeBron James ve Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo, kaptanlıklarını yapacakları takımların kadrolarını canlı yayında belirledi.

LeBron’un kaptanlık yapacağı takımın başında Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Antetokounmpo’nun ekibinde ise Toronto Raptors koçu Nick Nurse olacak.

Chicago kentindeki United Center’ın ev sahipliğinde 17 Şubat’ta yapılacak 69. NBA All-Star maçının kadroları ise şöyle:

Antetokounmpo’nun takımı

İlk 5: Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Philadelphia), Pascal Siakam (Toronto), Kemba Walker (Boston), Trae Young (Atlanta.

Yedekler: Khris Middleton (Milwaukee), Bam Adebayo, Jimmy Butler, (Miami), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah), Kyle Lowry (Toronto), Brandon Ingram (New Orleans).

LeBron’un takımı

İlk 5: LeBron James, Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Doncic (Dallas), James Harden (Houston).

Yedekler: Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Philadelphia), Nikola Jokic (Denver), Tatum (Boston), Chris Paul (Oklahoma), Russell Westbrook (Houston), Domantas Sabonis (Indiana).