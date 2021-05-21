2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuvalardan biri olan Dünya Kupası'nda önce kadınlar 55 kiloda Besra Duman podyuma çıktı... Duman kaldırdığı 121 kiloyla gençlerde altın madalyaya ulaşırken büyüklerde ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Ardından para halterin rekortmen isimlerinden Nazmiye Muratlı 50 kiloda podyuma çıktı. Milli sporcumuz 108 kiloyla rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğunu ilan etti. 50 kiloda 2.'liği 106.5'le Büyük Britanya'dan Broome elde ederken Kazak Askarova 75 kiloyla 3. oldu.



