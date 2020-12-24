İlk olarak 5. haftada Göztepe maçında 90 dakika sahada kalan gurbetçi sağ bek sonrasında sakatlık da yaşayınca takımdan uzak kalmıştı. Kupadaki Karacabey maçında yeniden 11'de sahaya çıkan Nazım, Gökhan'ın sakatlığı nedeniyle riske edilmediği son iki haftada da forma giymeye devam etti. 26 yaşındaki oyuncu 3. lig maçında Sarı-Lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. 1-0 geriye düştükleri maçta 45+2. dakikada kaleci Volkan Babacan'ın çeldiği topu tamamlayan Nazım Sangare Sarı-Lacivertliler'in soyunma odasına moralli gitmesini sağladı. İkinci yarıda 3 gol daha bulup kazanan Fenerbahçe'de Nazım'ın golü galibiyetin fitilini ateşledi.