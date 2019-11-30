Antalyaspor’dan önemli hamle... Kırmızı- Beyazlılar, başarılı sağ beki Nazım Sangare’yi yuvada tuttu. Normal şartlarda sezon sonunda kontratı bitecek olan 25 yaşındaki yıldızla, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yakından ilgileniyordu. 3 büyük kulüp de, devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle milli oyuncuyu renklerine bağlamayı hedefliyordu. Ancak Antalyaspor Yönetimi’nin kısa süre önce başarılı futbolcuyu kalmaya ikna ettiği öğrenildi. Güney ekibi, Sangare’nin mukavelesini 2022’nin Mayıs ayına kadar uzattı. Taraflar arasında imzalar atıldı.

500 bin Euro alacak

Yeni sözleşmeye göre Sangare’nin Antalyaspor’da yıllık 500 bin Euro (3.1 milyon TL) garanti ücret alacağı öğrenildi. Ancak Kırmızı- Beyazlılar’ın iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusunu Ocak ayında satabileceği belirtildi. Antalyaspor’da 3. sezonunu geçiren Sangare, bu sene ligde 12 maçın hepsinde oynadı, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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