Nazım Sangare geri döndü, Gökhan Gönül yedek soyundu

Fenerbahçe’nin milli sağ beki Nazım Sangare, 4 lig maçının ardından 11’de görevlendirildi. Sezon boyunca sağ bekte istikrarlı bir performans sergileyen Nazım, son olarak Göztepe maçına 11’de başlamıştı.

Göztepe’den sonra Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında yedek soyunan Nazım, 4 maçın ardından 11’deki yerine döndü.

Gökhan Gönül yedekler arasında

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yedekler arasında yer aldı. Ligin 30'uncu haftasına Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde takımla idmanlara çıktı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile oynanan maçta yedek soyundu.



