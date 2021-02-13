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Nazım Sangare: Gereksiz top kayıpları yaptık

Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Nazım Sangare, Karagümrük maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Nazım, ikinci yarıda gereksiz top kayıpları yaptıklarını söyledi.

13 Şubat 2021, Cumartesi 21:20 Son Güncelleme:
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Nazım Sangare: Gereksiz top kayıpları yaptık

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Nazım Sangare, Süper Lig'in 25. haftasında konuk oldukları Karagümrük maçı sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sangare, "Kritik bir galibiyet oldu. İyi savaştık, mücadele ettik. Daha iyi oynayabilirdik özellikle ikinci yarıda. Daha iyi olacak üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Onlar da kazanmak istediler, baskı yaptılar. Biz biraz daha sakin olmalıyız. Gereksiz hatalar yapıyoruz. Orada konsantre olmalıyız. " ifadelerini kullandı.

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