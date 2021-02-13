Nazım Sangare: Gereksiz top kayıpları yaptık

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Nazım Sangare, Süper Lig'in 25. haftasında konuk oldukları Karagümrük maçı sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sangare, "Kritik bir galibiyet oldu. İyi savaştık, mücadele ettik. Daha iyi oynayabilirdik özellikle ikinci yarıda. Daha iyi olacak üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Onlar da kazanmak istediler, baskı yaptılar. Biz biraz daha sakin olmalıyız. Gereksiz hatalar yapıyoruz. Orada konsantre olmalıyız. " ifadelerini kullandı.