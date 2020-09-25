Transfer döneminin bomba takımı Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık anlaşma imzalamıştı. Milli futbolcu sarı lacivertli forma ile basının karşısına geçti ve soruları yanıtladı.

Nazım Sangare, ilk 11'de oynamak istediğini belirterek "Erol Hoca, bu tarz bek oyuncularını çok sever. Ben, çok hücuma çıkan bir bek oyuncusuyum. Hocamızın oynattığı tarz, bana çok uyuyor. Benim için çok iyi olacak. Gökhan Gönül çok tecrübeli bir oyuncu. Takımda tam bir ağabeylik yapıyor. Çok iyi bir oyuncu. Ben buraya kendimi göstermek için geldim. Ondan çok fazla şey öğreneceğim ama artık milli takım oyuncusuyum. Orada da ilk hedefim ilk 11'de oynamak, keza burada da öyle." sözlerini sarf etti.

"SİNAN'LA KONUŞTUM"

26 yaşındaki sağ bek oyuncusu takıma gelmeden önce Antalyaspor'da birlikte oynadığı şu an Fenerbahçe forması giyen arkadaşı Sinan Gümüş ile konuştuğunu söyleyerek "Sinan Gümüş ile konuştum. O çok mutluydu ve kesinlikle buraya gelmem gerektiğini söyledi. Bu yüzden bu kararı almak benim için çok kolaydı." dedi.

NAZIM SANGARE: ÇOK TECRÜBELİ İSİMLER VAR

Milli futbolcu "Buradaki antrenmanlar çok ağır. Üç günde buna alıştım. Antalyaspor'a göre baya bir fark var. Sosa'ya bakıyorum, Gustavo'ya bakıyorum ve onlar çok tecrübeli oyuncular, onlardan çok şey öğrenebilirim." ifadelerini kullandı.

DERBİ AÇIKLAMASI

Galatasaray'la oynanacak olan derbi maçı hakkında da konuşan Nazım "En önemli haftada buraya geldim. Geçen maçtan sonra, bu takımda büyük bir konsantre olduğunu hissettim. Herkes Galatasaray maçına odaklandı. Bütün takımın hazır olduğunu hissediyorum. Heyecanlıyız ve eminim galibiyet ile döneceğiz." şeklinde konuştu.