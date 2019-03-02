Türk judosunun kurucuları arasında yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk ile Celal Bayar'ın yakın koruması olarak çalışan Nazım Canca anısına 1993 yılından günümüze kadar geleneksel hale gelen turnuvaya bu yıl rekor katılım oldu. Avrupa Judo Birliği'nin yıllık müsabaka takviminde yer bulan Ümitler Avrupa Judo Kupası 26'ncı (Nazım Canca) Judo Turnuvası'nda ilk gün kadınlarda 40, 44, 48, 52; erkeklerde ise 50, 55, 60 ve 66 kilolarda madalyalar sahibini buldu.

KADINLAR:

40 Kilo 1. Doğa Süren (Türkiye), 2. Ecre Alayıldız (Türkiye), 3. A. Zhumagaliyeva (Kazakistan), 3. Aysun Ağdeve (Türkiye)

44 Kilo 1. Merve Azak (Türkiye), 2. E. Sonay Birinci (Türkiye), 3. Müberra Güneş (Türkiye), (Türkiye), 3. Hanife Özcan (Türkiye)

48 Kilo 1. Sıla Sersin (Türkiye), 2. A. Guseinova (Rusya), 3. D. Ruskova (Rusya), 3. Buketnur Karabulut (Türkiye)

52 Kilo 1. C. Devictor, (Fransa), 2. N. Lolaze (Gürcistan), 3. Mevheş Şahinoğlu (Türkiye), 3. A. Nur Tunca (Türkiye)

ERKEKLER:

50 Kilo 1. M. Vedzizhev (Rusya), 2. Enes Çakan (Türkiye), 3. Y. Amandyk (Kazakistan), 3. N. Sarıkbayev (Kazakistan)

55 Kilo 1. Talha Büyükeser (Türkiye), 2. K. Süleymanov (Azerbaycan), 3. S. Zamanlı (Azerbaycan), 3. B. Chegemov (Rusya)

60 Kilo 1. İ. Petrov (Rusya), 2. D. Bakhbakhashvili (Gürcistan), 3. M. Adil (Kazakistan), 3. S. Darbinyan (Ermenistan)

66 Kilo 1. G. Tarashvili (Gürcistan), 2. N. İsmayilova (Azerbaycan), 3. E.Tchintcharashvili (Gürcistan), 3. A. Tabukashvili (Gürcistan)

Öte yandan yarın sona erecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda kadınlarda 52, 63, 70, +70 kilo; erkeklerde ise 73, 81, 90 ve +90 kiloda judokalar madalya için tatamiye çıkacaklar.