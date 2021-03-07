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Nazilli'ye Hasan Yurtseven'den kötü haber

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen üçüncü sırada yer alıp şampiyonluk yarışını sürdüren Nazilli Belediyespor'a orta saha oyuncusu Hasan Yurtseven'den kötü haber geldi.

07 Mart 2021, Pazar 13:25 Son Güncelleme:
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Nazilli'ye Hasan Yurtseven'den kötü haber

Sol diz dış menüsküsünde yırtık tespit edilen 19 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. Geçen hafta antrenmanda ağrı hissedip MR'ı çekilen futbolcunun yarın ameliyat olacağı açıklandı.

Tokatspor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda futbolcular, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Köprübaşı İlk ve Ortaokulu'nun başlattığı, "İyilik Mesafe Tanımıyor" kampanyasına destekte bulundu.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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