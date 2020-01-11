İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı 2. sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor yarın ikinci devrenin ilk maçında evinde 9. sıradaki Muğlaspor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Son 2 maçını kaybeden iki takım da ikinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Ligde 2. Grup'ta 3. basamakta yer alan Turgutluspor, 13.00'te ligin dibine demir atan Fatsa Belediyespor'a konuk olacak. Turgutlu ekibi dış sahada 3'te 3 yapmaya çalışacak.

1. Grup'ta galibiyeti bulunmayan son sıradaki Manisaspor, Sultanbeyli Belediyespor'u ağırlayacak. Kızılcabölükspor ise evinde Düzcespor'la kozlarını paylaşacak. Bu iki maçta 13.30'da düdük çalacak. Öte yandan Kızılcabölükspor, ara transferde iki oyuncusuyla daha yollarını ayırıp, bir takviye yaptı. Teknik Direktör Serkan Görgeç'in raporu doğrultusunda Kerem Çalışkan ve Alihan Kalkan'la vedalaşan sarı-kırmızılılar, Muğlaspor'dan forvet Ercan Karaca ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.