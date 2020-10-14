İZMİR, (DHA)
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftada 6 puan toplayan zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, yarın evinde 3 puanlı Mardin Fosfatspor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 14.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda koronavirüse yakalandıktan sonra Gaziantep'te tedavi altına alınan Mert Çapar forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Zafer Özden'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Karşılaşmaya koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak.
Grupta Fethiyespor aynı saatte Tekirdağspor'a konuk olacak. 1'inci Grup'ta geçen hafta 3 puanla tanışan Kızılcabölükspor, 15.00'te Kemerspor 2003 deplasmanında 2'de 2 yapmak için ter dökecek. 3'üncü Grup'ta 2 galibiyet, 1 beraberlik alıp 7 puan toplayan Somaspor, 15.30'da iç sahada Yalovaspor'la karşı karşıya gelecek. 4'üncü Grup'ta ilk 3 haftada 1 puanda kalan Muğlaspor, evinde 1954 Kelkit Belediyespor'la rakip olacak. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak maç aynı saatte başlayacak.