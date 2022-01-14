Nazillili okçular Denizli’den madalyalarla döndü

NBS Naz-Mergen Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 874 yıl önce Denizli’de yaşanan Kazıkbeli Zaferi anısına geleneksel okçuluk turnuvasına katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde düzenlenen turnuvaya Denizli, Antalya, Kütahya, İzmir, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Burdur, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’den 210 sporcu katıldı. Erkek, kadın, yıldız, çocuk ve takım kategorilerinde yarışan sporcuların nefes kesen mücadelesine vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Turnuvaya, Nazilli’den Nazmergen, NAİMDER, Nazilli Geleneksel ve Menderes Anadolu Lisesi Okçuluk Kulüpleri de katıldı.

Turnuva sonucunda Yıldızlar Kategorisinde NAİMDER Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Ahmet Kahraman 1’nci, Nisanur Duyar 3’ncü, Nazilli Geleneksel Sporcusu Ömer Kömürcü de 2’nci olarak madalyaları Nazilli’ye getirerek çok büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca NAİMDER eğitmeni Ethem Kesici Yetişkin erkek kategorisinde NBS Naz-Mergen adına 3’ncü olarak ilçeyi gururlandırdı.

Sporcuların deneyim kazanması için bu turnuvaların önemli olduğunu dile getiren NAİMDER eğitmen Ethem Kesici, “Ege Bölgesinin en önemli kulüplerinin katıldığı, çok üst düzey okçuları arasında bu büyük başarıyı kazanan sporcularımla gurur duyuyorum. Öğrencilerimizi yetiştirmemizde en büyük desteği veren NAİMDER Başkanımız Şakir Taşkıran ve Nazilli Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eder, geleneksel okçuluk sporunun daha çok gelişmesi için desteklerin devamını dilerim” dedi.