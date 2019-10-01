Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Altındağ Belediyespor'u yenerek liderlik koltuğunu devralan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Yavuz İncedal, galibiyeti geçen hafta hayatını kaybeden kulübün kurucu başkanlarından, Eski Milletvekili Mehmet Yüzügüler'e armağan etti. Liderliği hak ettiklerini belirten İncedal, "Bu galibiyet ve liderliği Başkanvekilimiz Gürdal Yüzügüler'in babası, Nazilli Belediyespor'un kurucu başkanlarından merhum Mehmet Yüzügüler'e armağan ediyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.