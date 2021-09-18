Nazilli Belyediyespor seri peşinde

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 3-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Nazilli Belediyespor yarın evinde Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Taraftarlarıyla 1.5 yıllık aradan sonra ilk kez buluşacak siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Kadir Kar, hedeflerinin 2'de 2 yapmak olduğunu söyledi. Kar, "Sezona iyi başladık. Evimizde taraftarımızla buluşacağız. Pazarspor karşılaşmasını da kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.