TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattının uzağında kalan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Karacabey M. Fehmi Gerçekler Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta İlker Yasin Avcı düdük çalacak.
Siyah-beyazlılarda kart cezalısı defans Selçuk Hakalmaz mücadelede forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Nazilli Belediyespor 21 puanla 8'inci basamakta yer alırken, 16 puana sahip Karacabey Belediyespor düşme potasında bulunuyor.