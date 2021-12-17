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Nazilli Belediyespor'un konuğu Karacabey Belediyespor

Son iki maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattının uzağında kalan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

17 Aralık 2021, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor'un konuğu Karacabey Belediyespor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattının uzağında kalan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Karacabey M. Fehmi Gerçekler Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı defans Selçuk Hakalmaz mücadelede forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Nazilli Belediyespor 21 puanla 8'inci basamakta yer alırken, 16 puana sahip Karacabey Belediyespor düşme potasında bulunuyor. 

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