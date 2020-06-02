Bu sezon 28 maçın tamamında kaleyi koruyan 31 yaşındaki file bekçisi, "İki sezondur burada kariyerime devam ediyorum. Geçen sene iyi bir kadromuz vardı, lige de iyi başladık. Hekimoğlu Trabzon ile girdiğimiz şampiyonluk yarışını son anda kaybedip Play-Off'a kaldık. Maalesef talihsiz şekilde elendik ve hedefimize ulaşamadık. Bu sezon ise lige şampiyonluk hedefiyle başlamadık. Kimse bizden üst düzey başarı beklemiyordu ama biz takım olarak tabuları yıktık. Devrenin sonuna kadar çok iyi getirdik. Devre arasından sonra konsantrasyon eksikliğinden dolayı takımda bir düşüş oldu. Mütevazı takımla yeniden yükselişe geçtik. Salgın nedeniyle lige ara verildi. Sezon tekrar başladıktan sonra Play-Off'a kalıp üst lige çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA