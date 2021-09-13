Geçen sezon 3'üncü Lig'deki şampiyonluk kupasına dün Pazarspor maçı öncesi kavuşan Nazilli Belediyespor, hayatını kaybeden eski başkanlardan Mehmet Yüzügüler ve taraftar lideri Ali Çulak'ı unutmadı. Nazilli, şampiyonluk kupasını 2019'da İlçe Stadı'nın altında çıkan yangında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nazilli Belediyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Çuvak ve eski başkanlardan Mehmet Yüzügüler, hayatlarını kaybeden taraftarlar Deniz İnce ile Murat Sarıoğlu'nun mezarlarına götürdü.

Ziyarete Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Kulüp Başkanı Soner Yelkovan da katıldı. Siyah-beyazlılar, kabirlerin başında dua okudu. Camiaya verdikleri şampiyonluk sözünü yerine getirdiklerini belirten Soner Yelkovan, "Arma uğruna canlarını feda etmiş kardeşlerimize kupayı getireceğiz demiştik. Allah o günleri bize gösterdi. İnşallah seneye diğer kupayı da getireceğiz hep beraber. Sahada gördünüz futbolcu kardeşlerimiz kendini veriyor. Tribünlerde birlik olur, şehir olarak bütünleşirsek yapamayacağımız bir şey yok" dedi. (DHA)