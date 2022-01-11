MENÜ

Nazilli Belediyespor'da yeni transferler antrenmana çıktı

Nazilli Belediyespor, devre arasında Antalya kampını tamamlayarak evine döndü. Yıldırım Demirören Tesisleri'ndeki antrenmana yeni transferler Fatih Üge, Cemal Şener ve Taha Cevahiroğlu da katıldı.

11 Ocak 2022, Salı 21:05 Son Güncelleme:
- A +
Nazilli Belediyespor'da yeni transferler antrenmana çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, devre arasında Antalya kampını tamamlayarak evine döndü. Nazilli ekibi, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Kırklarelispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Yıldırım Demirören Tesisleri'ndeki antrenmana yeni transferler Fatih Üge, Cemal Şener ve Taha Cevahiroğlu da katıldı. Denenmeye gelen 20 yaşındaki golcü Mikail Başar da takımla antrenmana çıkarken, çalışmayı Başkan Soner Yelkovan ve yönetim de izledi. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...