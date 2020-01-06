Nazilli Belediyespor'da Volkan Akyıldız ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor, forvet oyuncusu Volkan Akyıldız ile yollarını ayırdı.

06 Ocak 2020, Pazartesi 18:30
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Nazilli Belediyespor'da Volkan Akyıldız ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor, forvet oyuncusu Volkan Akyıldız ile yollarını ayırdı. Başkan Nurettin Özkat, 24 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaştıklarını belirterek, "Volkan Akyıldız'a Nazilli Belediyespor'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında kendisine başarılar dilerim. Kadromuzda bazı değişimlere gidiyoruz. İkinci yarıya daha güçlü gireceğiz" dedi.

Bu sezon 13 lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında siyah-beyazlı formayı giyen Volkan 5 gol kaydetti. 

DHA

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