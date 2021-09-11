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Nazilli Belediyespor'da taraftar heyecanı yaşanıyor

Pazarspor'u ağırlayacağı maçta koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıldır ayrı kaldığı taraftarlarıyla yeniden buluşacak Nazilli Belediyespor, heyecan yaşıyor.

11 Eylül 2021, Cumartesi 18:06 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor'da taraftar heyecanı yaşanıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Pazarspor'u ağırlayacağı maçta koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıldır ayrı kaldığı taraftarlarıyla yeniden buluşacak Nazilli Belediyespor, heyecan yaşıyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Kırklarelispor'u 3-1 mağlup eden Nazilli'de Teknik Direktör Kadir Kar, sabırsızlıkla maçı beklediklerini belirterek, "Lige güzel bir başlangıç yaptık. Bunun devamını Pazarspor karşılaşmasında getirmeye çalışacağız. Oyuncularım bu maç öncesi oldukça hırslı. Uzun bir aradan sonra taraftarlarımızla da bulaşacağız. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan galip ayrılacağız. Taraftarlarımızı takımlarını desteklemeye davet ediyorum" dedi. (DHA)

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