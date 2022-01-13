TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısına hazırlanan Nazilli Belediyespor'da ara transferde daha önce anlaşma sağlanıp takıma katılan iki isim resmi imzaları attı. Siyah-beyazlılarda 2008-2018 yılları arasında 8 sezon oynadığı yuvasına dönen sağ kanat Fatih Üge ve Trabzonspor 'dan kiralanan sağ bek Taha Erdem Cevahirlioğlu, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde sözleşme imzaladı.

Son olarak Adıyamanspor'da forma giyen 31 yaşındaki Fatih 1.5 yıllık, 19 yaşındaki Taha ise sezon sonuna kadar sözleşme imzalarken, Başkan Soner Yelkovan da törende hazır bulundu. Nazilli Belediyespor, kadrosundaki Kaan Akman'ı ise sezon sonuna kadar Kızılcabölükspor'a kiralık gönderdi. Devrenin ilk haftasında pazar günü Kırklarelispor'u ağırlayacak siyah-beyazlılarda Mert Er ve Mehmet Ersavaş, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. (DHA)