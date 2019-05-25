TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefini ıskalayan Nazilli Belediyespor'da 12 Haziran'da yapılacak kongre öncesinde eski başkanlardan Nurettin Özkat, adaylığını açıkladı.

2'nci Lig hedefinin kaçmasının ardından kongre kararı alan siyah-beyazlılarda Özkat, "Nazilli Belediyespor'un şanssız bir şekilde sezon başındaki hedefine ulaşamaması bizleri de çok üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Artık önümüze bakmalıyız. Bir yerden başlamak lazım. Çünkü Nazilli Belediyespor bu kentin takımı. Gecikmeli de olsa el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde Nazilli'yi bir üst lige, bulunması gereken yere çıkarmalıyız. Ben bu takımda başkanlık yaptım. 3'üncü Lig'de kalmasına gönlüm elvermiyor. İşte bunun için de başkanlık için adaylığımı açıkladım. Oluşturacağımız güçlü ve tecrübeli yönetim kurulu ile bunun üstesinden gelebiliriz. Nazilli Belediyespor'u şehrin bütün dinamikleriyle birlikte yöneteceğiz. Siyah-beyazlı camiayı güç birliğiyle yöneteceğiz" dedi.