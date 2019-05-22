Yenilmezlik rekoru kırdığı sezonu dramatik bir şekilde tamamlayan siyah-beyazlılar, 5 Haziran'da genel kurula gidecek. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa kongre 12 Haziran Çarşamba günü çoğunluğa bakmaksızın Yıldırım Demirören Tesisleri'nde saat 17.00'de düzenlenecek. Kulüp başkanlığı için şimdiye kadar adaylığını açıklayan çıkmadı.

Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren 11 futbolcu da Nazilli'den ayrıldı. Nazilli Belediyespor'da kiralık olarak oynayan Said Can Açıkalın, Buğra Temel, Yasin Dülger ve Taylan Özgün takımlarına geri döndü. Görkem Bitin, Mazlum Demir, Merter Estik, Onur Bulut, Polat Güren, Temel Taşkın ve Zekeriya Topayan'ın ise sözleşmeleri bitti.

DHA