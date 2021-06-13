Yönetimin 40 yaşındaki çalıştırıcı ile temas halinde olduğu ve Kar'ın ise kurmaylardan düşünmek için süre istediği bildirildi. Teknik direktörlük kariyerine iki sezon önce Pazarspor'da başlayan Kadir Kar, geçen yıl ise Ofspor'u çalıştırdı.

Öte yandan Nazilli Belediyespor'un sol beki Oktay Kancı'ya Adanaspor talip oldu. Nazilli Belediyespor'la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncunun en kısa zamanda turuncu-beyazlılarla resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Ege ekibinde sağ bek Sinan ve stoper Polat da Menemenspor'a gitmişti.

DHA