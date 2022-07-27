Siyah-beyazlı ekip Altınordu'dan 19 yaşındaki sağ bek Tuncay Turgay Çağman'ı 1 yıllığına kiraladı. Genç futbolcu geçen sezon kiralık olarak ilk yarıda 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK'da 13, ikinci yarıda ise 3'üncü Lig'de Karşıyaka'da 5 maça çıktı. Nazilli Belediyespor transferde daha önce forvet Gökhan Göksu, orta saha Mert Özyıldırım, ön libero, Çağrı Bülbül, kanat Ahmet Karadayı, forvet Kaan Kılıçaslan, kanat Anıl Arıcıoğlu, stoper Nuh Aşkın, sol kanat Yılmaz Basravi, sağ kanat Alim Harlak, orta saha Nurettin Çağlar ve stoper Hakkı Can Aksu'yu almıştı.

DHA