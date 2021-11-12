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Nazilli Belediyespor, Uşakspor'u gözüne kestirdi

Nazilli Belediyespor, pazar günü ezeli rakibi Uşakspor ile karşı karşıya geleceği Ege derbisinde deplasmandaki kötü karnesini düzeltmek istiyor.

12 Kasım 2021, Cuma 18:43 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor, Uşakspor'u gözüne kestirdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, pazar günü ezeli rakibi Uşakspor ile karşı karşıya geleceği Ege derbisinde deplasmandaki kötü karnesini düzeltmek istiyor. Bu sezon dış sahadaki 6 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, Play-Off yarışında daha fazla geriye düşmemek için gurbette kazanmayı hedefliyor.

Teknik direktör Kadir Kar'ın Uşakspor maçında kırmızı kart cezalısı Koray yerine Sefa Korkmaz'a şans vermesi bekleniyor. İç sahadaki son Pendikspor maçında burnu kırılan Ebu Sıddık da özel maskeyle mücadele edecek.

DHA

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