Nazilli Belediyespor üçlük attı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sezona deplasmanda kazanılan 3 puan ile başlamanın sevinci yaşanıyor. Sezonun açılış karşılaşmasında Kırklarelispor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, geçen sezon başladığı galibiyet serisini sürdürdü. Geçen sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mucizevi bir şampiyonluk yaşarken oynadığı son 6 maçı kazanan Nazilli, bu galibiyetle seriyi 7 maça çıkardı. Deplasmanda 3'üncü dakikada yenik duruma düşmesine rağmen 3 puana uzanmayı başaran Nazilli'de teknik direktör Kadir Kar, takımını tebrik etti.

Takımıyla ilk maçında galibiyete uzanan Kadir Kar, "Lige çok iyi hazırlanmıştık. Ancak bir anda sakatlıklar nedeni ile 5 oyuncumuzun eksilmesi bizi biraz düşündürdü. Yönetim kurulumuz acilen devreye girerek kadromuza oyuncu takviyesi yaptı. Yeni transferlerimizde çok kısa bir süre içerisinde tecrübeli olmaları nedeni ile takımımıza uyum sağladılar. Puan için gittiğimiz Kırklareli deplasmanında da oyuncularımız üzerlerine düşeni eksiksiz yaparak her iki yarıda bulduğumuz gollerle 3 puan almasını bildiler. Oyuncularımı da yürekten kutluyorum" dedi.