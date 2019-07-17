Nazilli Belediyespor transferde atağa kalktı

TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor dış transferde atağa kalktı. Dün eski oyuncusu Mehmet Ersavaş ve Kahramanmaraş'tan sol kanat Aziz Kızılgün'le anlaşan siyah-beyazlılar, bugün de dış transferde gurbetçi golcü Volkan Akyıldız ve Osmanlıspor altyapısından kanat oyuncusu Can Ahmet Üstün'le el sıkışıp, iç transferde ise stoper Polat'la yeniden anlaştı. Avusturya doğumlu 24 yaşındaki santrfor Volkan, geçen sezon Avusturya'nın Wiener Neustadt takımında oynadı.

Geçen sezon Osmanlıspor U21 takımında 18 gol atan 20 yaşındaki Can Ahmet kiralık olarak kadroya dahil edildi. Nazilli, ilk imzayı Erbaaspor'dan forvet Yunus Ünsal'a attırmıştı.



