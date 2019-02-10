Nazilli Belediyespor - Tire 1922 Spor: 2-1
TFF 3. Lig 1. Grup'taki Ege derbsinde Nazilli Belediyespor, Tire 1922 Spor'u evinde 2-1 mağlup etti. İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 46. dakikada Burak ve 80. dakikada Sevcan atarken Tire'nin tek golü 72. dakikada penaltıdan Gökhan'dan geldi. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran, son 4 karşılaşmayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Nazilli, bu skorla 36 puana ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan yine Play-Off barajındaki Tire ise 35 puanla rakibinin tek basamak gerisinde kaldı. Tire'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, takımın dümeninde çktığı ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
36. dakikada gelişen Nazilli atağında Onur Karakabak orta sahadan kaptığı topla ceza alanı içine girip vurdu, kaleci Fatih gole izin vermedi.
46. dakikada Nazilli öne geçti. İkinci devrenin başlama vuruşunun ardından atak geliştiren ev sahibinde Zafer'in defans arasına attığı topla buluşan Burak'ın iki defans oyuncusu arasından vurduğu aşırtma şut ağlarla buluştu: 1-0.
72. dakikada skor eşitlendi. Nazilli ceza sahasında yaşanan karambolde Temel'in müdahalesi ile Berke Bıyık yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Meşin yuvarlağın başına gelen Gökhan topu ağlara gönderdi: 1-1.
80. dakikada ev sahibi galibiyet golünü buldu. Sağ kanattan Burak'ın artısında Sevcan'ın kafa şutu skoru belirledi: 2-1.
DHA