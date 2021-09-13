Nazilli Belediyespor, taraftarının yüzünü güldürdü

TFF 2'nci Lig'e 3 yıl sonra dönen Nazilli Belediyespor, Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2'yle başlayıp taraftarının yüzünü güldürdü. İlk hafta Kırklarelispor'u deplasmanda 3-1 yendikten sonra evinde Pazarspor'u da 1-0'la geçerek 6 puanla zirve ortağı olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar takımını hem kutladı, hem uyardı.

Geçen sezon 3'üncü Lig'de başladığı galibiyet serisini 8 maça çıkaran Nazilli'de Kar, "Zor bir maç oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun hakimiyetini elimize aldık. 10 tane net pozisyon bulup yararlanamadık. 2 tane penaltı kaçırdık. Sonuçta beceriksizlik ve telaşla gol gecikse de kazanmayı başardık. Lige iyi bir giriş yapmıştık, bunu perçinledik. Galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Deplasmanda oynayacağımız Amed Sportif maçı ne seviyede olduğumuzu görmek için önemli bir mücadele" dedi. (DHA)