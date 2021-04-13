Misli.com 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta 51 puanlı zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, İlçe Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Tekirdağspor'la kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekip art arda 3'üncü galibiyetini alarak hem 7 puan gerisinde olduğu lider Belediye Kütahyaspor'a yaklaşmak hem de Play-Off'u garantilemek için ter dökecek.

Nazilli Belediyespor'da 52 yaşına giren teknik direktör Mesut Toros'a doğum günü sürprizi yapıldı. Futbolcular antreman öncesi sahada deneyimli teknik adama pastalı kutlama yaptı. Mesut Toros, yardımcıları ile tüm takıma kutlama için teşekkür etti. Oyuncular da Toros'a galibiyet sözü verdi. Yine 51 puanlı 3'üncü sıradaki Fethiyespor ise Halide Edip Adıvarspor'la deplasmanda karşılaşacak. Tüm maçlar 15.00'te başlayacak. (DHA)