Nazilli Belediyespor-Pazarspor maç sonucu: 1-3

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında kulüpteki idari krizlerin gölgesinde istikrarsız bir grafik sergileyen Nazilli Belediyespor, üst üste ikinci yenilgisini evinde Pazarspor'a 3-1'lik skorla yenilerek alan alarak aylar sonra Play-Off hattından çıktı. İlçe Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 21'inci dakikada Mert'in golüyle önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda 62'nci dakikada Mithat, 76'ncı dakikada Şeyhmus Abdülkadir ve 79'uncu dakikada Fatih'in gollerine engel olamadı.

Son 12 maçta yalnız 2 galibiyet alabilen Nazilli, bu skorla sezonun 2'nci haftasında girdiği Play-Off hattından ilk kez çıktı. Pazarspor ise 41 puanla adını Play-Off barajına yazdırdı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne denk gelen maçı kadın taraftarlar tribünde ücretsiz izledi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Kurtuluş Aslan (xx), Mustafa Güçer (xx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Sinan (xx), Fatih (x) (Dk. 81 Oğuzhan x), Sergen (xx), Ufukcan (x), Sedat (xx), Aziz (x) (Dk. 72 İsmail Oykun x), Tayfun (x), İlyas (xx), Mert (xx), Yunus (x)

PAZARSPOR: Duhan Çağlar (xx) - Cevat (xx), Mehmet Eksik (xx), Şeyhmus Abdülkadir (xxx), Aykut (xx), Fatih (xxx), Mete (xx), Şahinali (x) (Dk. 55 Oğuzhan xxx), Muhammet Ali (xxx) (Dk. 84 Can), Mithat (xxx), Mehmet Aytemiz (xx) (Dk. 73 Kadir Kaan xxx)

GOLLER: Dk. 21 Mert (Nazilli Bld), Dk. 62 Mithat, Dk. 76 Şeyhmus Abdülkadir, Dk. 79 Fatih (Pazarspor) SARI KARTLAR: Cevat, Mithat (Pazarspor), Ufukcan (Nazilli Bld)