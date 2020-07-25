TFF 3'üncü Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Nazilli Belediyespor, Muğlaspor'un golcüsü Murat Can Bölükbaşı'nın peşine düştü. Bu sezon 27 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncuyla görüşmelere başlayan yönetimin transferde önemli mesafe katettiği bildirildi. Muğlaspor'dan ayrılmayı düşünen Murat Can için Nazilli Belediyespor'un yanı sıra birçok kulübün girişimde bulunduğu ifade edildi.

Futbola Hacettepe'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu Gençlerbirliği, Anadolu Selçukluspor, Sandıklıspor, Etimesgut Belediyespor, Kozan Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği, Payasspor ve Muğlaspor takımlarında top koşturdu.

DHA