Geçen sezon TFF 3'üncü Lig'de yaşadığı şampiyonluğun ardından kupasına geçen hafta kavuşan Nazilli Belediyespor, 2'nci Lig'de bu hafta konuk olacağı Amedspor'u çalıştıran eski teknik direktörü Mesut Toros'a madalyasını verecek. Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyon yapan Mesut Toros, eski takımıyla karşılaşacağı müsabaka öncesi siyah-beyazlılardan şampiyonluk madalyasını teslim alacak.

Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Geçtiğimiz hafta şampiyonluk kupamızı ve madalyalarımızı kendi sahamızda aldık. Bizi şampiyon yapan şu anda ise rakibimiz Amedspor'u çalıştıran Mesut Toros hocamızı da unutmadık. Pazar günü şampiyonluk madalyasını Diyarbakır'a götürüp karşılaşma öncesinde kendisine teslim edeceğiz" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)