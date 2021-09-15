Nazilli Belediyespor, mağlubiyeti unuttu!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele ederek zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor, geçen sezondan beri mağlubiyeti unuttu. Siyah-beyazlı kulüp, oynadığı son 9 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Geçen yıldan beri 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Nazilli, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif önünde de namağlup serisini sürdürmek istiyor. Son yenilgisini geçen sezon TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 17 Mart'ta sahasında Ağrı 1970 Spor karşısında 2-1'lik sonuçla alan Nazilli Belediyespor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 9 maçta mağlup olmadı. Geçen sezon bu maçtan sonra önce Çengelköyspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, ardından Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0, Yozgat 1959'u 4-1, Tekirdağspor'u 5-2, Karaman Belediyespor'u 2-1, Tepecikspor'u 2-0 ve Yomraspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Sezonu 9 puan geriden gelip son haftalarda yaptığı seriyle mucizevi bir şekilde şampiyon olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, bu sezon da yükseldiği 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı iki maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Ligin ilk haftasında deplasmanda Kırklarelispor'u 3-1'lik skorla yenen siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada ise kendi sahasında Pazarspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Teknik direktör Kadir Kar, bu hafta oynanacak Amed Sportif deplasmanı öncesi, "Oyuncularımın moralleri çok iyi seviyede. Lige dışarıda ve içerde kazanarak iyi bir başlangıç yaptık. Hafta sonu çıkacağımız Amed deplasmanında da iyi bir sonuç alarak zirveden kopmak istemiyoruz. Seriyi sürdüreceğiz" dedi. (DHA)