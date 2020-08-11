Nazilli Belediyespor, Hasan Demir’i transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor sol kanat oyuncusu Hasan Demir ile el sıkıştı. 23 yaşındaki genç oyuncu Nazilli’ye gelerek takımla sözleşmesi imzaladı. Futbola Altınordu futbol kulübü altyapısında başlayan Demir, Karacabey Belediyespor formaları giydikten sonra Altay’a transfer oldu. Daha sonra Kırıkhanspor ve son olarakta Büyükçekmece Tepecikspor formaları giydi. Bu sezon İstanbul ekibinde 16 maçta forma giyen Demir, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

İHA