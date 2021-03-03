Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maç sonucu: 1-1

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, evinde Halide Edip Adıvarspor karşısında kritik 2 puan bıraktı: 2-2. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 87'nci dakikasında Polat'la öne geçen Naz-Naz, 3 puana yaklaşmışken 90'da Bülent'in golüne engel olamadı. Bu sonuçla 43 puana çıkan Nazilli Belediyespor, 3'üncü sırada kaldı.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Hacı Mehmet Ekmekyemez (xx), Ahmet Uslu (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Sinan (x) (Dk. 76 Tamer x), Oktay (xxx), Mehmet (xx), Polat (xx), Berkay (xx), Bünyamin (xx), Mert (xx), Muhammet (xxx), Aytaç (xx) (Dk. 86 Zafer), Muratcan (x) (Dk. 69 Kaan)
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Evren (xx) - Necati (xx), Çağatay (xx), Gökhan (xx), Ender (x) (Dk. 30 Mürsel x), Mustafa (xx), Murat (xx) (Dk. 83 Tugay), Serdar (x), Said (xx), Mehmet (x) (Dk. 60 Bülent xx), Sezer (x) (Dk. 84 Alpaslan)
GOLLER: Dk. 87 Polat (Nazilli Belediyespor) - Dk. 90 Bülent (Halide Edip Adıvar)
SARI KARTLAR: Berkay (Nazilli Belediyespor), Mürsel, Sezer, Çağatay (Halide Edip Adıvarspor)