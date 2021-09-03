TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren Nazilli Belediyespor, altyapıdan orta saha oyuncusu Furkan Apaydın'ı profesyonel yaptı. Altyapı gelişim takımlarında 4 yıldır Nazilli Belediyespor formasını giyen 19 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Soner Yelkovan, oyuncunun imza töreninde, "Takımımızı güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapımızda yetişen genç oyuncumuz Furkan Apaydın'ı şu anda profesyonel yapma sevincini yaşıyoruz. Kendisi başarıya aç ve çok hırslı bir oyuncu. Bu arada transfer komitemiz dış transfer çalışmalarınıda sürdürüyor. Transfer sezonunun kapanmasına kadar renklerimize tecrübeli golcü oyuncuların kazandırılmasına çalışıyorlar" şeklinde konuştu. (DHA)