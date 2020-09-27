Nazilli Belediyespor, Fethiyespor yenilgisini unutturdu

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Ceyhanspor'u 6-0 mağlup eden Nazilli Belediyespor, geçen haftaki Fethiyespor deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilgiyi unutturdu. Siyah-beyazlı ekip ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle ilk 3 puanını almanın sevincini yaşadı.

Futboluyla alkış toplayan Nazilli ekibinin teknik patronu Hasan Şermet, oyuncularını tebrik ederek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Her hafta daha iyi olmak için çalışacağız. Sezonun henüz başındayız. Bu galibiyeti unutup Kahta deplasmanına hazırlanacağız" diye konuştu. Öte yandan maçtan sonra Nazilli Belediyespor taraftarları ile Ceyhansporlu yöneticiler arasında yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdi.