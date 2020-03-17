Nazilli Belediyespor deplasmanda galibiyete hasret

Son dış saha galibiyetini 10'uncu haftada Pazarspor'a karşı 3-1'lik skorla elde eden siyah-beyazlılar, üs üste 9 deplasman karşılaşmasını kazanamadı. Bu periyotta Karacabey Belediyespor, Modafen, Yeşilyurt Belediyespor, Batman Petrolspor, Yozgatspor 1959 ve Diyarbekirspor'a yenilen Nazilli Belediyespor; Altındağ Belediyespor, Somaspor ve Osmaniye FK ile berabere kalıp sadece 3 puan toplayabildi. Teknik direktör Yavuz İncedal, Play-Off umutlarını sürdürdüklerini belirterek, "Grupta 40 puanla 7'nci sıradayız, henüz kaybedilmiş bir hedef yok. Yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)