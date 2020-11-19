Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, 10'uncu haftada konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Çengelköy Futbol Yatırımları'nı 2-0 mağlup ederek 1 hafta aradan sonra maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi. Nazilli Belediyespor'un golleri 45+1'inci dakikada Kaan, 77'nci dakikada Aytaç'tan geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 19'a çıkarırken, Çengelköy temsilcisi 14 puanda kaldı. Maçtan önce 3 futbolcusu, 1 antrenör ve 4 personelinde koronavirüse rastlanan Nazilli Belediyespor, aldığı galibiyetle moral buldu.

Maçtan dakikalar

19'uncu dakikada konuk ekipten Mertcan'ın soldan yerden pasında Emin sert vurdu, top üst direkte patladı.

45+1'inci dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Mehmet Akif orta sahada kaptığı topu Kaan'a aktardı. Kaan, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla kaleci Sabri'yi avladı: 1-0. İlk yarı bu skorla bitti.

77'nci dakikada Nazilli Belediyespor atağında Aytaç orta sahadan aldığı topla ilerleyerek rakip ceza sahasına kadar girip, sert bir şutla fileleri havalandırdı: 2-0. Nazilli temsilcisi sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Hasan Cebeci (xx), Mustafa Kırbaş (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Tamer (xxx), Sefa (xxx), Oktay (xx), Selçuk (xx), Ufukcan (xxx), Polat (xx), Kaan (xxx) (Dk. 81 Hasan xx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 65 Aytaç xxx), Mert (xxx) (Dk. 90 Batuhan), Murat Can (xxx)

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI: Sabri (x) - Sedat (x) (Dk. 66 Alperen x), Mertcan (xx), Fatih Sercan (xx), Burak (x), Yusuf (xx), Oğuz (x) (Dk. 60 Sefa x), Emin (x) (Dk. 80 Ferhat x), Ömer Faruk (x) (Dk. 80 Taner x), Ömer Demircan (x), Ali Özgür (x)

GOLLER: Dk. 45+1 Kaan, Dk. 77 Aytaç (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Ufukcan, Tamer (Nazilli Bld), Sedat, Ali Özgür (Çengelköy)