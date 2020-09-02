Nazilli Belediyespor, Bünyamin Cesur Karataş'ı renklerine bağladı

Nazilli Belediyespor, 2. Lig'de şampiyon olan Samsunspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Cesur Karataş'ı renklerine bağladı.

02 Eylül 2020, Çarşamba 18:58 Son Güncelleme:
- A +
Nazilli Belediyespor, Bünyamin Cesur Karataş'ı renklerine bağladı

TFF 3. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Nazilli Belediyespor, 2. Lig'de şampiyon olan Samsunspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Cesur Karataş'ı renklerine bağladı.

Futbola Avusturya'da başlayıp LASK'ta profesyonelliğe geçen Bünyamin, St. Florian, Pasching/LASK, FC Liefering'de kiralık olarak forma giydikten sonra Türkiye'de Darıca Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında da Samsunspor'la anlaşan Bünyamin, Nazilli'yle yönetimden Hilmi Duruoğlu'nun katıldığı törenle sözleşme imzaladı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...