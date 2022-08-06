Nazilli Belediyespor Bilal Ceylan ile anlaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksinde gerçekleştirilen imza töreninde hazır bulunan Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal yaptığı açıklamada, "Genç, hedefleri olan bir kardeşimizi camiamıza kazandırdık. Kendisini bir süredir takip ediyorduk. Kulübümüze önemle hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan’a Ailemize hoş geldin der, başarılar dilerim" dedi.

Yeni transfer Bilal Ceylan'da, "Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kulübümüze faydalı olabilmek için elimden geleni yapacağım. Geleceğim ve hedeflerimi en iyi yönde gerçekleştireceğimi düşündüğüm çok doğru bir adreste olduğumu biliyorum. Transferimin camiamıza da bana da hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Bilal Ceylan kimdir?

7 Eylül 2003 (19) Eskişehir doğumlu oyuncu futbola Eskişehirspor altyapısında başladı. Daha sonra göstermiş olduğu performans ile Beşiktaş ’a transfer olan Bilal 2021-2022 sezonun ilk yarısında Bandırmaspor’da 9 maç İkinci yarısında ise başkent ekibi Çankaya FK’da 9 maç olmak üzere sezonu 18 maç ile tamamladı. Alt yaş kategorilerinde de Milli Takım forması giyen sağ bek mevkiinde görev alan oyuncu Beşiktaş Kulübü'nden 1 yıllık kiralık olarak Nazilli Belediyespor'a dahil oldu.

Murat Uçkaç / AYDIN (İHA)