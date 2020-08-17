TFF 3. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, son olarak Batman Petrolspor'da forma giyen 26 yaşındaki stoper Berkay Çakır'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine yönetici Kadir Kabak da katıldı.

Bayrampaşa'da profesyonel olan Berkay, Altındağspor ve Erokspor'da da forma giydi. 3. Lig'de toplam 92 karşılaşmaya çıkan savunma oyuncusu 7 kez rakip fileleri sarstı. Berkay, geçen sezonun ilk yarısında Erokspor, ikinci devresinde Batman Petrolspor'da oynarken, ligde 21, kupada ise 5 maça çıktı.