Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak şampiyonun belli olacağı ligin son haftasında oynanacak müsabakalarda önlemlerin üst düzeye çıkarılmasını talep etti.

Başkan Yelkovan, "Kulüplerin kaderleri belirlenecek. Tecrübeli, atmosferi kaldırabilecek, gördüğünü çalan hakemlerin atanmasını istiyoruz. Hiçbir kulüp bu emeklerin boşuna gitmesini istemeyiz. TFF'den ricamız önemli maçlara iyi atamalar yapılsın. Şaibeye mahal verilmesin istiyoruz. Maçların aynı saatte başlamasını, gereksiz uzatma verilmemesini istiyoruz. Çünkü bu hafta şampiyonun belirleneceği en önemli hafta" açıklamasını yaptı. (DHA)