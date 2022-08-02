Nazilli Belediyespor başarıya inanıyor

Birinci etap kamp çalışmalarının çok verimli geçtiğini ifade eden Öcal, "Yeni sezon camiamıza hayırlı olsun. Bu güzel ortamı bizlere sağlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere kulüp başkanı Ünal Önal ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Şu anda takım olma yolunda önemli adımlar attık. Futbolcularımız özverili çalışmalar ile bu süreci hızlandırdı. Sabah akşam olmak üzere çift antrenmanlar ile Nazilli'de kendi tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamlayıp sezona hazır bir şekilde gireceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

DHA