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Nazilli Belediyespor Anıl Arıcıoğlu'nu kiraladı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eşin Grup Nazilli Belediyespor geçen sezon Altınordu'da forma giyen Anıl Arıcıoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

02 Temmuz 2022, Cumartesi 11:41 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor Anıl Arıcıoğlu'nu kiraladı

Siyah-beyazlılar Altınordu'da geçen sene 15 maça çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde sözleşme imzalayan Anıl, " Hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bana inanan, bana güvenen kimseyi mahcup etmeyeceğim. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz, hayırlı olsun" dedi. 

İmza töreninde hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Anıl'a hoş geldin diyerek, “Anıl kardeşimiz daha önceden bildiğimiz, takip ettiğimiz genç bir oyuncu. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda onunla birlikte nice başarılara imza atacağız. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı. 

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

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