Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi

550 kişinin katıldığı düğün törende nikahı Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç kıydı. Çiftin şahitliğini ise Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever yaptı.

Spor, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı düğün töreninde Naz Elmas Vakko gelinlik, Erol Özmandıracı ise Ferruh Karakaşlı imzalı damatlık giydi.

'Çok heyecanlı ve çok mutluyuz'

Düğün sonrası röportaj veren çiftten Naz Elmas, “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom’luluğumuz. Erol’u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım” dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden olan Erol Özmandıracı ise “Onu ilk gördüğümde evleneceğimiz anlamıştım. Naz’ın ailede sıkı Galatasaray taraftarı” şeklinde konuştu.Çift, balayı için Maldivler'e gidecek.