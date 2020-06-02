Fenerbahçe Opet ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı pasörü Naz Aydemir Akyol, basketbolcu eşi Cenk Akyol ile tanışma hikayesini Instagram canlı yayınında açıkladı.

29 yaşındaki başarılı voleybolcu, eşi Cenk Akyol ile başlayan birlikteliklerini şu sözlerle anlattı:

"Aynı okulda okuyorduk. Kendisi okulun popüler basketbolcusuydu. Ben ise, kendisinden 3 yaş küçük bir kız çocuğuydum."

"O dönem kendisine platonik hisler besliyordum. Bundan Cenk haberdar değildi. Gününü gün ediyordu."

"Gel zaman git zaman; o küçük kız çocuğu, büyüdü serpildi. güzelleşti... Birden bire Cenk Akyol'un bu durum dikkatini çekti."

"Ardından bana aracılar vasıtasıyla haberler gönderdi. Kendisi gelmediği için ben 3 kez Cenk'i reddettim."

"Mesaj atmasının ardından buluştuk. O buluşmanın ardından şu an bu durumdayız"