Naz Aydemir: Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli pasörü Naz Aydemir, ABD'ye 3-2 kaybettikleri maçın ardından, ''Aldığımız 1 puan, bizi üst tura çıkmak için çok büyük avantaj sağlayacak. Bizi destekleyen, bize dualarıyla enerji gönderen tüm Türk halkına teşekkür ediyoruz. Biz burada Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın altıncı gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu üçüncü maçında ABD’ye 3-2 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Milli Takım 'ın tecrübeli pasörü Naz Aydemir Akyol, çok iyi oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Özellikle geri dönüş yaptığımız 3. ve 4. setlerde mücadeleyi bırakmadık. ABD’yi bu setlerde çaresiz bıraktık. Son set aslında başa baş gitti. 11-10 öne geçtik. Bu sette 3 servis kaçırdık, 3 blok yedik. Eskiden böyle dünya devlerine 3-2 kaybettiğimizde sevinirdik şimdi kaybettiğimiz için buruğuz. Ancak buradan aldığımız 1 puan, bizi üst tura çıkmak için çok büyük avantaj sağlayacak. Bizi destekleyen, bize dualarıyla enerji gönderen tüm Türk halkına teşekkür ediyoruz. Biz burada Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."