Naz Aydemir: Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın altıncı gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu üçüncü maçında ABD’ye 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Milli Takım 'ın tecrübeli pasörü Naz Aydemir Akyol, çok iyi oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle geri dönüş yaptığımız 3. ve 4. setlerde mücadeleyi bırakmadık. ABD’yi bu setlerde çaresiz bıraktık. Son set aslında başa baş gitti. 11-10 öne geçtik. Bu sette 3 servis kaçırdık, 3 blok yedik. Eskiden böyle dünya devlerine 3-2 kaybettiğimizde sevinirdik şimdi kaybettiğimiz için buruğuz. Ancak buradan aldığımız 1 puan, bizi üst tura çıkmak için çok büyük avantaj sağlayacak. Bizi destekleyen, bize dualarıyla enerji gönderen tüm Türk halkına teşekkür ediyoruz. Biz burada Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."







